Fiorentina, con il Lecce oltre 30000 tifosi viola al Franchi

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, dopo due gare in trasferta in cui gran parte del popolo viola è stato costretto ad ammirare la Fiorentina da lontano , il Franchi nei prossimi cinque giorni si prepara a fare un pieno d’amore, nell'arco di 180 o più minuti che tanto diranno sulla prossima stagione della squadra di Italiano. Già a partire da domani con il Lecce, Campo di Marte sarà vestito a festa con oltre 30mila spettatori attesi per il primo match casalingo in campionato di Biraghi e compagni. L’obiettivo, dopo la pioggia di gol a Genova, è quello di dare continuità al risultato di Marassi, fare punteggio pieno anche contro i salentini e presentarsi a San Siro il 3 settembre, nell’ultimo turno prima della sosta, per difendere il primato in classifica dagli assalti dell’Inter. La giornata di domani, dove Curva Fiesole e parterre di tribuna sono già sold-out al pari del settore ospiti, sarà importante anche perché verrà svelato il numero definitivo degli abbonati per questa stagione: dopo le 21.325 tessere sottoscritte lo scorso campionato la sensazione è che il dato finale stavolta sarà più basso, complici i rincari varati dalla Fiorentina in sede di campagna abbonamenti.