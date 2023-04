Fiorentina-Comune, prove di disgelo. Intanto Fitto: “Serve responsabilità”

La Nazione si sofferma sull'incontro, avvenuto giorni fa, tra Palazzo Vecchio e la Fiorentina.Il Franchi rimane un tema caldo e dopo tutte le polemiche degli ultimi giorni, la squadra viola è tornata ad incontrare il Comune e ovviamente, il sindaco Nardella, per parlare del tema stadio. Definito l’accordo per la convenzione sul Franchi relativo alla stagione 2023-2024, mancano ancora i dettagli da mettere nero su bianco, quelli che la società viola intende chiarire con urgenza, relativi alla stagione successiva con particolare attenzione al tipo di canone che sarà richiesto e alla ripartizione dei futuri spazi commerciali. Intanto il ministro Fitto, torna a parlare del PNRR: "Le nostre parole d’ordine sono serietà e responsabilità. Non c’è un tema di polemica o di scaricabarile. Noi non vogliamo farlo nei confronti di nessuno, però è altrettanto palese, evidente, chiaro che nessuno può dopo soli cinque mesi pensare di fare scaricabarile su questo governo, questo non sarà in alcun modo consentito perché questo sarebbe prima ridicolo e poi paradossale".