Fiorentina, col Verona va aggiustata la mira: le occasioni vanno sfruttate

La Fiorentina non può permettersi di sbagliare ancora una volta. Le occasioni vanno sfruttate e oggi sarà una sfida importante per l'Europa

Due partite, 40 tiri totali e un solo gol. Queste le statistiche della Fiorentina nelle ultime due sfide con Sassuolo e Juventus. Il gruppo di Vincenzo Italiano è in chiara crescita, ma adesso deve completare l'ultimo step di enorme importanza: aggiustare la mira. Anche l'allenatore viola, durante la conferenza stampa di ieri ha confermato come la squadra debba essere più concreta sotto porta. I famosi esterni d'attacco, che nel gioco di Italiano sono fondamentali per arrivare al gol. Ikonè, come scrive La Nazione, è sicuramente in crescita. Due grandi prestazioni nelle ultime partite, quasi imprendibile verrebbe da dire, ma tante occasioni sprecate. Oggi l'ex Lille si riavvia verso la conferma, viste le condizioni di Nico Gonzalez, e Italiano potrebbe contare ancora una volta sulle qualità del francese per far male alla difesa gialloblù.