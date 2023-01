Fiorentina: col Torino occasione giusta per girare di slancio la boa

"Sembra passata una vita da quella torrida serata d’agosto quando, contro la Cremonese, la Fiorentina iniziava il suo campionato. Eppure, quella di oggi, non sarà che l’ultima tappa del girone d’andata. Nel mezzo il playoff di Conference, il girone superato, la qualificazione per i quarti di finale di Coppa Italia. Un cammino lungo, certamente faticoso e pieno di difficoltà ma davanti, la stagione, è ancora tutta da scrivere. Di certo per il momento c’è che i viola in serie A sono in ritardo sulla tabella di marcia e quella di oggi contro il Torino può essere l’occasione giusta per girare di slancio la boa e guardare al ritorno con un pizzico di ottimismo in più".