Fiorentina, col Milan un tabù da sfatare: occasione per invertire la rotta

La Fiorentina non ha mai vinto contro chi le sta davanti in classifica

In questa stagione la Fiorentina non è mai riuscita a battere una grande. Su questo tabù si concentra il Corriere Fiorentino. Basta analizzare - si legge - i risultati per rendersi conto di come in campionato Biraghi e compagni siano riusciti a battere soltanto chi gli sta sotto: due successi sul Verona, e poi quelli con Sassuolo, Salernitana, Spezia, Cremonese e Sampdoria. Contro le prime undici invece, soltanto pareggi (7) o sconfitte, 10. Se poi si riduce lo sguardo alle sfide con le prime sette (Napoli, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta e Juventus) il quadro si fa ancora più deficitario: 4 pareggi, fino a ora, e 6 sconfitte. Tutte o quasi (risultato a parte) con un minimo comun denominatore: l’aver raccolto meno di quanto meritato.