Fiorentina: col Lecce un esame da grande. Palladino vuole identità e continuità

Il Corriere dello Sport analizza oggi la prova che la Fiorentina dovrà affrontare contro il Lecce nella ottava giornata di campionato. Come scrive il quotidiano, Lecce per la Fiorentina vale più dei tre punti in palio. Vale la conferma della vittoria contro il Milan come linea di continuità tecnica e di rendimento, e vale il rafforzamento del concetto di identità di squadra che sta molto a cuore di Palladino. Ecco perché Lecce per la Fiorentina è un esame da grande, non il primo e nemmeno l’ultimo, ma così incastonato ha un valore del tutto particolare: Kean e compagni vengono da sette punti conquistati tra Lazio, Empoli e Milan, con due successi rigeneranti e un pareggio che lì nel mezzo è stato rivalutato, eppure lo stop ha di fatto lasciato in sospeso la risalita nel gioco e nei risultati. «Vogliamo dare continuità», ha detto Palladino e il riferimento è stato proprio al gioco e ai risultati. Se lo dice lui è un altro buon motivo per considerare di peso specifico differente questa trasferta. Tra i compiti c’è anche la ricerca della prima vittoria lontano da Firenze per la Fiorentina dopo tre pareggi e una sconfitta, e l’allenatore viola ci proverà con una formazione in fotocopia rispetto a quella che ha battuto il Milan due settimane fa, dando un seguito significativo a un’idea precisa per raggiungere l’obiettivo del momento. Cioè, la continuità. L’ex tecnico del Monza (squalificato contro i pugliesi) ha “martellato” i suoi nei vari allenamenti che si sono susseguiti al Viola Park, specie da martedì in poi quando il gruppo è tornato al completo per il rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Voleva che il messaggio fosse recepito bene, voleva che tutti fossero consapevoli dell’importanza dell’appuntamento odierno e di quello che li aspetta contro un avversario a sua volta affamato di punti, altro elemento che concorre ad aumentare la posta in palio. Un esame da grande, nient’altro che questo saranno i novanta e passa minuti a Via del Mare: e per la Fiorentina vale più di tre punti nel percorso di crescita per diventare una squadra competitiva a livelli alti.