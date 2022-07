Fiorentina, chi arriva dopo il poker di acquisti? Ecco il nome da seguire

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla brevemente anche delle possibile manovre della Fiorentina. In entrata, si legge, pausa di riflessione dopo il poker di acquisti. Più avanti nel mercato si proverà ad inserire un terzino sinistro e soprattutto una mezzala di qualità. Molti i nomi seguiti dal club viola, compreso il talento dell’Empoli Nedim Bajrami. Calciatore che piace allo staff tecnico e che in alcuni casi potrebbe essere spostato anche in posizione più avanzata. Pista da seguire con attenzione.