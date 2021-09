Fiorentina, che presentazioni! E in tutte il Duomo sullo sfondo

Presentazioni da dieci in pagella per la Fiorentina in questa finestra di mercato.

Redazione VN

Con la giornata di ieri la Fiorentina termina le presentazioni per questo mercato. Interessante notare come, per ogni acquisto è stato scelt0 un luogo particolare, per far notare il legame tra squadra e città ai tifosi.

Infatti, come scrive il Corriere Fiorentino, per Vincenzo Italiano il club aveva scelto il piazzale Michelangelo, per Gonzalez i Canottieri, lo sfondo del Salviatino per Nastasic, l'Hotel Excelsior in centro per Odriozola e l'Hotel Baglioni, vicino a Santa Maria Novella, per Torreira.

Come detto precedentemente, una scelta di comunicazione, con anche qualche costo, per valorizzare il legame tra Fiorentina e Firenze, a cui si è aggiunta anche una regia video, per la trasmissione dell'evento via social.