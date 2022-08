Fiorentina, che numeri nelle prime due giornate! Ma manca continuità

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci si sofferma sui numeri che la Fiorentina ha messo in mostra in queste due prime giornate di campionato. Ottime statistiche che, però, hanno fatto da contraltare a prestazioni non sempre costanti. Anzi, il problema di quest’avvio è stata proprio la discontinuità di rendimento nell’arco della stessa gara. Tuttavia, i numeri della squadra gigliata fanno ben sperare. Nelle prime due giornate di A la Fiorentina è stata la squadra che ha effettuato più passaggi riusciti nella trequarti avversaria (248) e che ne ha concessi di meno nella propria (60). Inoltre è stata la formazione che ha battuto più corner (20), che ha effettuato più cross utili (19), la seconda per occasioni da gol (35, dopo il Napoli con 38), che ha fatto più passaggi chiave (33), che ha la miglior percentuale tra passaggi tentati e riusciti (88%), la terza per tiri (46, dietro a Roma e Napoli appaiati a 47) e per tiri nello specchio (13, dietro a Roma e Inter insieme a quota 17), che ha avuto il maggior possesso palla (69%), che ha concesso meno corner (5, come Juve e Milan) e meno cross utili (4, come la Juve).