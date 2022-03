Fiorentina, che crescita: una delle migliori in Italia per valorizzare i giovani

La Fiorentina è una delle migliori società in Italia per la valorizzazione dei giovani talento, questo anche grazie alle tante affiliate

Nei giorni di tracollo sportivo che hanno portato la seconda esclusione di fila dai Mondiali di calcio dell'Italia, la Fiorentina è uno delle migliori società italiane per la valorizzazione dei giovani. Circa il 92% di tutti i ragazzi del settore giovanile viola è italiano e addirittura l'80% toscano. Merito della volontà della Fiorentina di radicarsi in maniera strutturata sul territorio. Con l'inaugurazione nei prossimi mesi del Viola Park, si prevede un ulteriore salto di qualità definitivo. Come riporta La Repubblica, la parola chiave della società fiorentina è capillarità. Infatti, sotto il nuovo responsabile Valentino Angeloni, le società affiliate ai viola sono passate da 19 a 68, 50 delle quali sono realtà toscane.