Babacar: “Ho capito molte cose dopo il malore. La Fiorentina merita l’Europa”

L'amatissimo attaccante senegalese ex viola è in città per qualche giorno

Redazione VN

"Ho avuto un attacco di panico in realtà. Sembro forte ma sono molto sensibile. Avevo problemi e stress che mi tenevo dentro, non ne parlavo con nessuno e ad un certo punto sono crollato. In quel momento ho capito che la vita è una sola e bisogna pensare e dare peso solo alle persone che ti vogliono bene". Così Khouma El Babacar, ex attaccante molto amato a Firenze, al Corriere Fiorentino. Baba ora gioca in Danimarca, al Copenaghen, dove il tifo è assiduo ma un po' più placido rispetto a quello toscano. Che in questi giorni il senegalese sta riassaporando, visto che è momentaneamente in città.

"Io la pressione e il peso di Firenze me li sentivo addosso perché non ero uno di passaggio, che era lì per i soldi e basta. Ma sono stati anni molto belli comunque", conferma Babacar, che cita le partite in Europa League e i gol decisivi come con l’Inter e il Palermo come ricordi migliori. "Prandelli mi infondeva serenità, un po' come ha fatto con Vlahovic. L’Europa? Credo che sarebbe meritata e anche alla portata se continuano a giocare con questa mentalità e consapevolezza".