Fiorentina, centravanti a secco. Lo sfogo di Italiano che spera nel mercato

La sensazione insomma, è che i viola in quel reparto siano oggettivamente migliorati. Il problema è che per ora gli attaccanti, non solo i due centravanti, non sono riusciti a trovare la porta. E non è un caso che il piccolo sfogo di Italiano dopo il 2-2 col Lecce sia arrivato rispondendo a una domanda su Sottil. Lui infatti, così come Brekalo e Kouame (che però ha giocato pochissimo) e in attesa di vedere all’opera Ikoné e (chissà) Sabiri, in questo avvio di stagione sono ripartiti da dove avevano lasciato: scelte errate negli ultimi venti metri, occasioni mancate, letture sbagliate. Soprattutto, nessun timbro. Dopo tre partite insomma, l’unico del pacchetto offensivo ad aver segnato, due volte, è Nico. Per questo il mister spera ancora che nel mercato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.