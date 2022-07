Fiorentina, capitolo restyling Franchi: cresce l’ipotesi Castellani

Già nei mesi scorsi, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, aveva dato la sua disponibilità ad accogliere la Fiorentina nel suo stadio durante i lavoro di ristrutturazione del Franchi. Come scrive Il Tirreno, i viola sarebbero in attesa di capire se ci fosse la possibilità di utilizzare lo stadio anche durante i lavori, ovviamente a capacità ridotta, oppure che si debbano trasferire per almeno due stagioni altrove.