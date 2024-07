Fiorentina cantiere aperto: Palladino dovrà rivoluzionare anche la difesa

Fino a pochi giorni fa, la difesa viola era l’unico reparto che sembrava poter ripartire senza accorgimenti particolari. L’unico settore che, tranne pochi ritocchi poteva ripartire anche sotto la gestione Palladino da solide certezze. E invece - analizza La Nazione - anche la difesa della Fiorentina, come il centrocampo e l’attacco, è destinata a diventare nel giro delle prossime ore un cantiere aperto, alla luce della cessione di Nikola Milenkovic. I lavori sono già partiti, ma la beffa è che difficilmente verranno conclusi nel giro di poco. In tempo almeno per la tournée in Inghilterra, dove Palladino contava già di testare nelle amichevoli più probanti il nuovo assetto arretrato. Con il rientro di Milenkovic dalle vacanze e il possibile innesto di Valentini, il cui approdo in viola in estate sembra sempre più complesso.