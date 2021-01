Viola cantiere aperto, lo 0-3 alla Juve è un ricordo. Mercato, c’è una variabile da non sottovalutare

Lazio-Fiorentina, il commento de La Nazione: “Il cantiere viola è sempre aperto, le luci restano accese anche di notte però non ci si schioda dall’idea che la squadra sia in eterna fase di costruzione. E la vittoria per 3-0 contro la Juve? Quella sera il cantiere sembrava una suite, partite del genere possono cambiare il senso di una stagione. Ma sembra che non sia così, anche se Prandelli ha visto una «grande prestazione» sono troppe le tessere che non sono al loro posto. Resta una netta impressione di provvisorietà. Tanto lavoro e non si vede un obiettivo concreto mentre la classifica ricorda che il terz’ultimo posto è vicino. Sta nel frattempo prendendo la mira il mercato viola. Un gioco di equilibri che ha una variabile da non sottovalutare: a prescindere dalle intenzioni della Fiorentina, non è affatto scontato che giocatori di livello medio alto accettino le offerte viola“.

