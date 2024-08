Fiorentina, calo abbonamenti per via del Franchi. Attesa per il settore ospiti

Il numero di abbonamenti segue un trend in calo: nel 2022/23 erano oltre 21.000, nel 2023/24 circa 17.000 e quest'anno 12.000, con un calo del 29,4% rispetto all'anno precedente. Questo calo è dovuto alla campagna acquisti in fase di stallo e all'incertezza legata ai lavori di restyling dello stadio Franchi, che ha una capienza ridotta a 24.000 posti. Molti settori, come la Curva Fiesole e parte della Maratona, sono chiusi o non vendibili per scarsa visibilità.