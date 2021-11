Fiorentina, il calendario ti è amico. E l’obiettivo è blindare Italiano

La Fiorentina ha una doppia missione: arrivare bene alla fine del girone d'andata e far scattare l'opzione di rinnovo nel contratto di Italiano

Il tour de force che ha portato la Fiorentina ad affrontare già tutte le big in campionato si è chiuso con la bellissima vittoria col Milan. Adesso, sebbene uno come Italiano non lo ammetterà mai, la Fiorentina potrà contare su un calendario "in discesa" con una serie di partite tutte alla portata. I Viola, fin qui, hanno sempre fatto il loro dovere con le piccole con un'unica eccezione: la sconfitta col Venezia arrivata nel momento più delicato della stagione. Ora, come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina " proverà a farsi amico il calendario per fare il definitivo salto di qualità e arrivare così a fine dicembre in una posizione tale da produrre due 'risultati' molto, molto significativi".