Fiorentina, Cagliari e Olympiakos: sette giorni per riscrivere la storia viola

Sono i sette giorni che possono (ri)scrivere la storia della Fiorentina. I sette giorni nei quali i viola si giocheranno tutto. Da giovedì 23 a mercoledì 29. Prima il Cagliari, poi l’Olympiacos. Due partite dal peso ovviamente diverso, ma entrambe importantissime. Anche perché vincere la prima permetterebbe a Biraghi e compagni di presentarsi ad Atene con il biglietto per l’Europa in tasca e, quindi, con lo spirito un po’ più leggero. La notizia comunque è che la sfida contro Ranieri si giocherà giovedì alle 20.45. E se da un lato questo costringerà la truppa viola ad accelerare parecchio le operazioni di viaggio (domani è previsto il «Media Day» della Uefa con il mister che parlerà in conferenza stampa alle 14) è innegabile che poter preparare la finale con una settimana quasi piena rappresenta un vantaggio non da poco. Per una volta insomma le istituzioni hanno sul serio pensato al bene del calcio italiano e allo stesso tempo il Cagliari ha dato l’ok all’anticipo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.