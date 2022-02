Fiorentina, buoni i precedenti con la Dea. Ma i dati in trasferta preoccupano

Trasferte sempre difficoltose per i Viola

La Fiorentina è chiamata ad una reazione dopo il tonfo in casa contro la Lazio. La gara contro l'Atalanta, in questo senso, rappresenta un'occasione da non perdere. E i Viola possono abbozzare un sorriso guardando ai precedenti proprio contro i bergamaschi. Una sola volta le due squadre si sono incontrate ai quarti di Coppa Italia. Era la stagione 98-99 e a qualificarsi fu proprio la Fiorentina. Non solo, i gigliati sono sempre andati in gol nei fin qui 10 precedenti con gli orobici nella competizione. Inoltre, la striscia di 14 gare sempre a segno che vantano i viola, è la più lunga serie aperta in Coppa Italia. Ma se questi precedenti fanno ben sperare, l'altra faccia della medaglia è motivo di un po' di preoccupazione per la piazza Viola. Il dato più preoccupante è quello dei gol subiti in trasferta. La Fiorentina è riuscita fin qui a mantenere la porta inviolata in solamente un'occasione lontano dal Franchi: il 26 settembre contro l'Udinese. Nelle restanti trasferte, Biraghi e compagni hanno dovuto raccogliere la palla in fondo alla rete 18 volte. Numeri senz'altro non lusinghieri che Vincenzo Italiano spera di rovesciare già domani. Lo scrive Tuttosport.