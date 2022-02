Ma quale turnover! La Fiorentina si affida ai suoi senatori per la reazione

Italiano punterà sui fedelissimi per far rialzare la sua Fiorentina

La vigilia di Atalanta-Fiorentina ricorda in tutto e per tutto quella di Napoli-Fiorentina di neanche un mese fa, scrive il Corriere dello Sport. Anche allora i Viola vivevano un momento difficile dopo le 4 scoppole rifilate dal Torino. Oggi, invece, è stata la Lazio ad affondare la Fiorentina e a minare qualche certezza in seno alla squadra Viola. Ecco perché i senatori gigliati sono chiamati a prendere la squadra per mano e a trovare una reazione. Capitan Biraghi e Torreira, Bonaventura e Saponara, e importa relativamente chi gioca dall’inizio e chi entra dopo. Anche se, ad esempio, sulla presenza del centrocampista uruguaiano e dell’ex Milan si può esser sicuri, essendo arrivata la ratifica della giornata di squalifica in campionato che li terrà entrambi fuori lunedì sera al “Picco” di Spezia. Quindi, Bonaventura e Torreira domani a Bergamo ci saranno, e ci sarà pure Biraghi, proprio per garantire quel mix di esperienza, impermeabilità alle critiche e abitudine alle partite che contano, di cui la formazione di Italiano ha enorme bisogno in questo momento.