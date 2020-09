Col 10 sulle spalle e col talento cristallino del campione. Il miglior inizio possibile per Gaetano Castrovilli, che eredita una maglia pesante e si conferma essere presente e futuro della Fiorentina. L’anno “1” di Rocco Commisso inizia nel migliore dei modi – scrive Repubblica – e il presidente vuol tornare a far divertire il pubblico viola dopo anni di sofferenza e troppi di transizione. Anche Iachini parte col piede giusto, nell’annata in cui si gioca molto per quanto riguarda la sua carriera da allenatore. Europa e bel gioco il duplice obiettivo del tecnico marchigiano, che a mercato ancora aperto e con qualche incognita, dovrà portare la Fiorentina il più in alto possibile e togliersi di dosso quell’etichetta da traghettatore che può dar fastidio. Ma dopo anni di apatia totale, è il momento di ripartire con serenità, e l’operazione rilancio sembra ufficialmente iniziata.

MOVIOLA: OK ANNULLARE I DUE GOL, MILENKOVIC GRAZIATO