MoViola: ok annullare i due gol, Milenkovic graziato, la mano di Berenguer…

Al 15’ è Milenkovic il primo ammonito della stagione, colpevole di una trattenuta con cui atterra fallosamente Belotti. Il cartellino ci può stare, ma il serbo dopo l’ammonizione non si contiene e appena 5 minuti dopo rischia grosso entrando duro ancora su Belotti. Viene graziato, una volta ci sta, ma non è l’unico episodio su cui Abisso decide di sorvolare nei 90 minuti del Franchi. Al 26’ su cross di Chiesa il pallone finisce sul braccio di Berenguer: Abisso non ha dubbi e dice no alle timide proteste dei viola. Dopo aver visto lo scorso anno penalty assegnati in casi simili sembra il primo esempio della svolta sui rigori chiesta da Rizzoli. Presto per parlare di rivoluzione, ma sembra un segnale. Vedremo…Due gol annullati per fuorigioco: al 47’ sulla rete di Biraghi buona chiamata dell’assistente Baccini, confermata dal Var, al 95’ sul gol di Belotti offside più evidente.