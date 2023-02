Fiorentina-Bologna un viatico per l’Europa. In attacco duello Jovic-Zirkzee

Fiorentina e Bologna si sfidano per ottenere punti preziosi in vista di un aggancio al settimo posto, attualmente occupato dall'Udinese

La sfida di quest'oggi del Franchi tra Fiorentina e Bologna mette di fronte due squadre con sicure ambizioni europee. I due club infatti, separati in classifica da due soli punti, ambiscono a conquistare la settima posizione in classifica, attualmente occupata dall'Udinese di Sottil, che garantisce l'accesso alla Conference League.

Il Bologna è la squadra che tra le due ha di più da chiedere a questa sfida, visto che con Thiago Motta ha una media punti da Champions e visto che a differenza della Fiorentina non ha altre vie per accedere all'Europa. L'assenza di Arnautovic potrebbe pesare per i rossoblu, tuttavia entrambe le squadre vengono da un buon periodo. Ecco perché ci si giocherà tanto in attacco, con i viola che potrebbero confermare Jovic e il Bologna che punterà su Zirkzee. Fonte Corriere dello Sport.