Fiorentina-Bologna: l’Europa a cavallo dell’Appennino

"L’Europa a cavallo dell’Appennino: da undici mesi il derby tra Fiorentina e Bologna corre sul filo dei punti. In palio c’è un posto nelle coppe, in questo momento addirittura nella competizione continentale più importante, ma domani sera al Franchi la battaglia si arricchirà di un nuovo capitolo: i quarti di Coppa Italia in gara secca, altro crocevia che può aprire nuovi possibili spiragli europei. C’è una data che stampa il momento in cui i rossoblù di Motta sono diventati davvero rivali accreditati dei viola: lo scorso 5 febbraio, quando il Bologna espugna 1-2 il Franchi e sale all’ottavo posto a 29 punti, lasciando la Fiorentina — in difficoltà nella prima gestione del doppio impegno europeo — tredicesima a quota 24. I guai della Juventus, tra penalizzazioni e processi sportivi, erano già noti ed era chiaro che l’ottavo posto avrebbe significato Conference League, come poi è stato ufficiale a fine stagione.