Fiorentina, ben arrivato Ikoné: la nuova freccia di Italiano

Dopo le feste di Natale Vincenzo Italiano è pronto a dare il benvenuto al nuovo esterno d'attacco Jonathan Ikoné

Il primo regalo di Natale di Rocco Commisso è arrivato in anticipo. Nella mattinata di ieri, Jonathan Ikoné, esterno offensivo classe '98 ancora di proprietà del Lille, è atterrato a Firenze. Il club francese gli ha permesso di volare in Italia per sottoporsi in anticipo alle visite mediche e alla firma sul contratto. L'intesa a titolo definitivo tra i due club è stata trovata a 15 milioni con bonus. Infatti come ricorda il Corriere dello Sport, il calciatore tornerà a Firenze il 29 dicembre quando riprenderanno gli allenamenti della squadra.