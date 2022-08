Fiorentina, Barak non esclude Bajrami: la Conference la chiave

Due giorni dividono la Fiorentina da un futuro che potrebbe tornare ad infiammarsi. La priorità, al momento, è legata alla qualificazione in Conference League, ma in un caso o nell'altro, la dirigenza viola è pronta a muoversi sul mercato per completare la rosa. Nelle ultime ore la conferma che Antonin Barak sarà un giocatore della Fiorentina, con il centrocampista ceco che, alla luce della mancata convocazione con il Verona, è già pronto cn i bagagli in mano per trasferisci a Firenze. La giornata di venerdì sarà decisiva: visto che sarà quella in cui sarebbe previsto il suo arrivo in città per visite mediche e firma sul contratto.