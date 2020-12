Fiorentina avanti a piccoli passi: col Sassuolo sfiorato il colpaccio

“Avanti a piccoli passi“. Il Corriere Fiorentino analizza così la prova dei viola contro il Sassuolo. La Fiorentina non resta al palo, ma alla traversa colpita da Ribery nel finale dopo un dribbling da fuoriclasse. Peccato, perché se il pallone fosse entrato la squadra si sarebbe sbloccata, ma i segnali di crescita ci sono soprattutto a livello caratteriale. Anche perché – sottolinea il quotidiano – di fronte c’era un Sassuolo sempre brillante al cospetto del quale Prandelli non si vergogna, schierando un prudente 5-3-2. Stavolta però la Fiorentina non si abbatte allo svantaggio di Traoré e trova la forza di reagire grazie ad un Ribery che sembra tornato il giocatore degno del suo nome. E trascinatore, incitando i compagni e dando loro indicazioni per fare pressing.

Lampi di Ribery, ma non basta. Sassuolo salvato dalla traversa