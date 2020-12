Fiorentina, attenzione sugli esterni. Pirlo punta tutto su due ex viola

Nell’edizione odierna di Tuttosport, troviamo un’analisi di quella che sarà la sfida di questa sera tra Juventus e Fiorentina. Per il quotidiano di Torino Andrea Pirlo si affiderà alla velocità e ai dribbling di due ex giocatori viola per scardinare la folta retroguardia gigliata. Juan Cuadrado e Federico Chiesa. Con i viola che penseranno a chiudere gli spazi tenendo bassi gli esterni del 3-5-2, dando vita ad una sorta di difesa a cinque, il lavoro dei due ex gigliati sarà fondamentale sia per allargare il più possibile le maglie della difesa viola, sia per provare a scombinarne le posizioni superando in uno contro uno i diretti avversari. Gli esterni viola sono avvisati, per fare risultato allo Stadium sarà necessario contenere la potenza bianconera sulle corsie.