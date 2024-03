Fiorentina, attenta al Viktoria. In Europa zero sconfitte in 14 partite

Il Viktoria Plzen, in 14 match di Conference League (di cui 6 dei preliminari) non ha mai perso, anzi ha sommato 11 vittorie, con 11 gare senza subire reti fra cui le ultime 6, ultima rete incassata in Europa il 5 ottobre in Kazakistan. Agli ottavi ha superato il Servette svizzero ai rigori dopo un doppio 0-0 (3-1 dal dischetto), nei gironi ha vinto 6 match su 6, primo posto davanti alla Dinamo Zagabria, e ha subito soltanto un gol (con l’Astana). Insomma è chiaro che il tecnico Miro Koubek, 72 anni, fa della difesa la sua arma migliore. In campionato è terzo alle spalle delle due big praghesi, lo Slavia eliminato da Milan e lo Sparta dal Liverpool, ma è in un buon momento dopo il 4-0 rifilato in casa proprio alla capoclassifica Sparta. Non perde dal 12 novembre e poi 11 successi e 4 pari, con quasi due mesi di riposo invernale. Il tecnico Koubek alterna vari moduli, in Europa è più prudente con un 5-3-2 o 5-4-1, in casa a volte il 3-5-2 perché gli esterni bassi sono spesso centrocampisti. L’anno scorso in Champions nel girone dell’Inter e Bayern persero 6 gare su 6. Ma la rosa è molto cambiata. E’ rimasto il bomber Thomas Chory, 29 anni, esperienza europea, 4 reti in Conference ora (su 9 totali del club), a volte affiancato da Vydra nel 5-3-2 o con l’altro attaccante arretrato e alternato a Sulc, altra punta da 14 gol in campionato, il più prolifico. Il 33enne colombiano John Mosquera in fascia garantisce imprevedibilità, e 2 reti in Europa finora. Da tenere d’occhio a sinistra il brasiliano Cadu, 26 anni, che spinge molto. Il 26enne portiere Jedlicka contro il Servette è stato decisivo, parando anche due rigori alla fine. Prima del ritorno a Firenze ha il big match contro lo Slavia Praga. Gioca alla calorosa Doosan Aréna da soli 11.700 posti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.