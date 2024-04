Fiorentina, attenta ai rigori: il Viktoria Plzen è un avversario ostico

L’obiettivo è quello di passare il turno e accedere alle semifinali di Conference contro la vincente della gara tra Paok e Brugge, ma anche di non sfidare la sorte nella lotteria dei rigori, perché il Viktoria Plzen potrebbe risultare un pessimo cliente.Quello in Repubblica Ceca è stato il terzo pareggio consecutivo a reti bianche per il Viktoria Plzen e contando che nel turno precedente, contro il Servette, il grande protagonista è stato il portiere Jedlicka capace di parare due rigori agli svizzeri, Nico e compagni faranno bene a cercare di archiviare la pratica prima dell’eventuale sfida dal dischetto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.