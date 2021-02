Fiorentina, attenta a De Paul. A giugno torna obiettivo di mercato?

Come accade a tutte le squadre che affrontano l’Udinese targata Roberto Gotti, anche per la Fiorentina vale lo stesso avvertimento: attenzione a Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è difatti il pericolo numero uno dei bianconeri nonché il giocatore con maggior talento, capace di illuminare un gioco, quello dei friulani, spesso e volentieri poco fluido. Limitare De Paul, insomma, potrebbe significare molto; tant’è che nelle ultime gare chi ci è riuscito ne ha tratto i frutti: chiedere a Villar, che è riuscito a farlo con successo in Roma-Udinese, o a Kucka, che gli è stato addosso nella gara tra il suo Parma e i bianconeri. Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze in edicola oggi, oltretutto, sembra che la Fiorentina potrebbe tornare alla carica per l’argentino in vista della prossima sessione estiva. Una prospettiva ormai difficile da ritenere credibile visto il livello raggiunto da De Paul e i numerosi corteggiamenti da tutta Europa, ma una piccola porta è bene comunque lasciarla aperta.

