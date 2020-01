Fiorentina-Atalanta, probabile formazione: pochi dubbi per Iachini, sarà attacco pesante

Alle 15 al “Franchi” si giocherà Fiorentina-Atalanta, ottavi di finale di Coppa Italia. Chi vince trova l’Inter ai quarti. Beppe Iachini ha pochi dubbi e sceglierà un turnover molto ridotto. In porta spazio a Terracciano, davanti a lui confermato il trio composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo avanti con la linea a cinque: Lirola a destra, Benassi e Castrovilli interni, Pulgar vertice basso, Dalbert a sinistra. In attacco la vera novità rispetto alla sfida con la Spal: fuori Boateng (non convocato) e Chiesa, dentro Vlahovic e Cutrone.

+++Atalanta, probabile formazione: poco turnover, Gasperini lancia Caldara dal 1′