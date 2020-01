Atalanta, probabile formazione: poco turnover, Gasperini lancia Caldara dal 1′

Alle 15 al “Franchi” si giocherà Fiorentina-Atalanta, ottavi di finale di Coppa Italia. Chi vince trova l’Inter ai quarti. Poco turnover per Gian Piero Gasperini, che schiererà i suoi con il classico 3-4-2-1. In porta Gollini, in difesa Djimsiti, il rientrante Caldara e Masiello. A centrocampo ci saranno Hateboer a destra, De Roon e Freuler al centro e Gosens a sinistra. In attacco Pasalic e Malinovskyi a supporto dell’ex Muriel.