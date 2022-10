Fiorentina, arriva l’Inter: Italiano chiede a Nico Gonzalez il salto di qualità

Serve il salto

Come riportato dalla Nazione, Nico Gonzalez sarà una pedina fondamentale nel match contro l'Inter. Su di lui agirà Dumfries, creando così un ottimo duello. Adesso la Fiorentina ha bisogno dell'argentino. 176 minuti in serie A con un gol, 100 in Conference con 2 reti, troppo poco. Italiano chiede il salto di qualità per vincere e far ripartire questa Fiorentina.