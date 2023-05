Fiorentina, appuntamento con la storia: una città intera con la squadra

La Fiorentina comincia un finale di stagione tutto da scrivere, perché in queste settimane deciderà l'epilogo di una stagione lunga e imprevedibile, che ora può dire tantissimo oppure anche niente. Il primo appuntamento si chiama Conference League, avversario il Basilea, in un'anticamera della finale che conta davvero. Si torna indietro al 1960/'61, quando i viola raggiunsero la finale di Coppa Italia e la vinsero battendo la Lazio, facendo lo stesso anche in Coppa delle Coppe contro i Rangers. Il campionato disse settimo posto, ma fu un dettaglio. E oggi ripetere quel trionfo può diventare realtà, con tanto di speranza di Rocco Commisso, che da giorni sta accanto alla squadra.

Trepidazione

Come scrive il Corriere Dello Sport oggi in edicola, la città vive con il fiato sospeso queste ore, consapevole di un finale di stagione di grande entusiasmo. Una finale europea manca dal 1990 (Coppa Uefa), un vuoto che comincia a diventare importante. E la corsa al biglietto l'ha dimostrato, con la possibilità di arrivare a 35.000 anime al Franchi. Tutti insieme per esorcizzare le paure: la Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette gare (con la Samp) e in molti si interrogano sulla tenuta del gruppo dopo tante partite, ma tutto è pronto per accompagnarla.