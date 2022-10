Fiorentina all’ultima chiamata: Italiano, essere o non essere?

E' già decisiva la sfida di andata con gli Hearts: la Fiorentina ha raccolto appena un punto nel girone e si trova all'ultimo posto appaiata al Riga. La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fondamentale vincere in casa degli scozzesi per mantenere in vita il sogno Conference League dopo un avvio di stagione tutt'altro che semplice. Italiano si affida a Jovic dopo i buoni segnali in campionato, mentre Igor punta sulla voglia di rivalsa della squadra. Essere o non essere, si chiede la Rosea?