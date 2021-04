Fiorentina, al via le dieci fatiche: cuore e grinta nell’uovo di Beppe

La Nazione presenta così Genoa-Fiorentina: “Dieci partite ancora da giocare e con molta foga le affronterà la Fiorentina, perché tutto si può pensare a proposito di Iachini ma non che non trasmetta ai giocatori il proprio concetto base: grinta, grinta e se non si fosse capito ancora grinta. Probabile che questa sia la vitamina giusta ora, mentre all’inizio del campionato poteva sembrare un integratore riduttivo per un gruppo che puntava a un salto di qualità. La resa personale di Prandelli ha riportato Iachini in panchina ed è probabile che questo sia il contesto che più esalti l’allenatore appena richiamato per gestire i 7 punti di distanza dal Cagliari, che sono tanti eppure pochi: quando c’è da combattere Iachini c’è, è sempre stato il suo mestiere, nessuno può insegnarglielo, in campo e fuori”.

