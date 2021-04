Cruz: “Mio figlio Juan Manuel? Ne ho parlato con Inter e Fiorentina”

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante di Inter, Bologna e Lazio, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale parla anche del figlio Juan Manuel, centravanti classe 1999 in forza al Banfield. Le sue parole: «È un orgoglio, quello anche di padre, vedere che poco alla volta comincia a prendersi il giusto spazio nel Banfield. Di lui ho parlato anche all’Inter e alla Fiorentina. Mi hanno chiesto e… insomma, vediamo: io prima o poi vorrò tornare in Italia a lavorare, magari con lui in Serie A sarebbe bello…».

