Fiorentina, al via la rivoluzione: cosa succederà al centrocampo viola?

Domani il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Daniele Pradè faranno il punto su quanto accaduto in questa stagione e prospettare i piani futuri dei viola. I due dirigenti risponderanno dunque alle domande dei giornalisti in un momento davvero importante dove non mancano i rumors su una cessione del club da parte di Commisso. Voci però smentite in maniera netta da parte della società. I due dovranno lavorare su più fronti. Come quei giocatori in scadenza di contratto che in estate potrebbero liberarsi a zero. Bonaventura, Duncan, Castrovilli. Il primo non ha raggiunto il 70% delle presenze totali in stagione, clausola fissata nel suo contratto che avrebbe fatto scattare in automatico il prolungamento fino al 2025. Non convocato dal ct Luciano Spalletti per i prossimi Europei, adesso Jack valuta quel che potrà essere il suo futuro: 35 anni da compiere, uno dei leader all’interno dello spogliatoio e con la volontà di continuare a giocare fino ai quarant’anni. Il mercato che attende la dirigenza sarà davvero intenso. Una sorta di mini rivoluzione. Senza dimenticare quei giocatori di ritorno dai vari prestiti che nel corso del ritiro estivo. Lo riporta La Repubblica