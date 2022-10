Fiorentina, al Picco per sfatare un tabù: Italiano gioca le sue carte

In Serie A la Fiorentina non vince in trasferta da aprile, nel 2-3 del Maradona contro il Napoli. Situazione che sta bloccando particolarmente i viola i questo avvio di stagione e che Vincenzo Italiano vuole sfatare proprio oggi nel suo ritorno al Picco da ex. Alla squadra toscana servono tremendamente questi tre punti, in particolar modo per smuovere la classifica e tornare a lottare per qualcosa che conta. Quattro gare per dimostrare che l'avvio di stagione non ha nulla a che vedere con questa squadra, dopo l'ottimo risultato ottenuto in Conference che gli ha permesso di qualificarsi automaticamente agli ottavi.