Fiorentina al lavoro, ecco quando Palladino avrà il gruppo completo

Rispetto agli anni precedenti, la Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo perché i giocatori rientreranno con un buon margine di tempo prima della partita e la diaspora dal Viola Park è stata limitata. In totale, otto giocatori sono stati convocati dalle Nazionali, inclusi Kean, Bove, Kayode, Comuzzo, Pongracic, Kouame e Richardson, oltre a Martinelli, ancora mai utilizzato. Kean, reduce da tre reti in cinque partite, guiderà l’attacco dell’Italia in Nations League contro Francia e Israele, sperando di tornare a segnare in azzurro. In Under 21, Kayode e Bove saranno impegnati con San Marino e Norvegia nelle qualificazioni europee.