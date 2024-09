Fiorentina al lavoro al Viola Park: aumentano le speranze per Gudmundsson

La Fiorentina sta proseguendo serenamente la preparazione in vista della ripresa del campionato, prevista per domenica 15 settembre contro l'Atalanta a Bergamo. Il gruppo non è ancora al completo a causa degli impegni dei Nazionali, che rientreranno solo a metà della prossima settimana. Nel frattempo, diversi giovani della Primavera, tra cui Rubino, Kouadio e Romani, si sono uniti ai più grandi, impressionando positivamente.