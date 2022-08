Fiorentina al Franchi durante i lavori? Il club vuol vederci chiaro

restano ancora alcuni punti relativamente oscuri per quanto riguarda il rifacimento del Franchi. Uno di questi, riguarda la possibilità che la Fiorentina continui a giocare all'interno dell'impianto durante i lavori o che, viceversa, decida di spostarsi altrove durante i cantieri. E si era parlato degli stadi di Empoli e di Reggio Emilia anche se la Fiorentina finora non ha mai detto nulla su questo. Prima la società di Commisso vuole vedere le carte, quelle che il Comune mostrerà, avere ogni garanzia che i lavori saranno finiti nei tempi anche se si dovesse giocare al Franchi e si dovrà considerare anche il fattore gare europee , che non si possono giocare in un Franchi a capienza ridotta. Il tempo c’è, come ha sottolineato in altre occasioni il sindaco, dato che si parla del prossimo campionato. Ma forse il rinnovato entusiasmo attorno alla squadra e la necessità di capire se la Fiorentina parteciperà anche all’operazione «extra stadio» che vale 70 milioni di euro da trovare attraverso i privati faranno accorciare la decisione. Anche per dare ai progettisti il tempo per mettere ogni cosa a punto. Lo scrive stamattina il Corriere Fiorentino.