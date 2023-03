Fiorentina al Castellani? Tutte le esigenze della città di Empoli

La Fiorentina giocherà al Castellani? Domanda lecita, ma al momento difficilmente arriverà una risposta certa. Trasferire i Viola a Empoli non sarà facile e non solo per la rivalità calcistica. La lista delle esigenze empolesi sarebbe davvero lunga: garanzie di ogni genere sulla sicurezza, sulla viabilità, sull’ordine pubblico, sugli uomini delle forze dell’ordine da impiegare, su percorsi obbligati e chi più ne ha più ne metta. Inoltre le dimensioni della città di Empoli sono davvero minori rispetto a Firenze e ciò avrà un impatto importante sulla gestione del tifo Viola. Lo sottolinea La Nazione.