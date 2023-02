Fiorentina, aggiusta la mira! Crei tanto, ma raccogli veramente poco

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un dato che riguarda la Fiorentina di Italiano. L'attacco viene spesso messo sotto accusa, ma la squadra viola crea una quantità di occasioni non indifferente. I viola infatti sono secondi i serie A per tiri effettuati (344, contro i 366 del Napoli), e addirittura sesti in Europa considerando i cinque maggiori campionati alle spalle di Bayern Monaco, Manchester City, Napoli, Lille e Arsenal, ma nonostante tutta questa produzione offensiva segnano pochissimo. Ecco, nonostante ciò, l'attacco della Fiorentina piange. Soltanto 23 i gol segnati, tredicesimo attacco in Italia, 68esimo in Europa. Ci sono anche cross (145, meno soltanto dell’Inter) e calci d’angolo (la Fiorentina ne ha calciati più di tutti) che troppo spesso finiscono nel nulla. I numeri non mentono, la cattiveria manca a questa squadra.