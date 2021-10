Fiorentina adrenalinica, Napoli con un po’ di timore. Il giorno del big match

La super sfida di questa sera mette di fronte una Fiorentina che vuole stupire e un Napoli con una dose di prudenza

Tanta adrenalina nel cervello e nelle gambe della Fiorentina. Al Franchi arriva il Napoli capolista per una super sfida che si preannuncia rovente. Ma se gli azzurri, fin qui, sono sembrati un autentico schiacciasassi, per la gara di Firenze si riservano una certa dose di prudenza. Lo testimoniano le parole di Luciano Spalletti. C'è grande rispetto da parte dei partenopei, e non si tratta di pretattica. Questo è quanto troviamo scritto sulle colonne de La Nazione. La Fiorentina, si legge, è chiamata al salto di qualità contro una grande squadra. Nonostante gli sprazzi di grande calcio mostrati dai Viola, le gare contro Inter e Roma sono andate male per motivi differenti. Ma in entrambi i casi ha sentito il profumo dell'impresa e, certamente, sarà servito di lezione al tecnico dei gigliati che stasera riproverà il colpaccio contro chi, finora, ha saputo solo vincere. Sarà anche il duello delle punte: Vlahovic e Osimhen. Il nigeriano è diventato un'autentica ira di Dio nelle ultime settimane. Ecco perché "la Fiorentina dovrà stare perciò molto attenta a non presumere troppo da sé stessa, evitando di alzare la difesa senza le coperture necessarie".