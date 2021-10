Sentite Spalletti: “La Fiorentina è una grande squadra. Ora è allenata bene”

Ecco le parole di Luciano Spalletti in vista del match di domani sera contro la Fiorentina

Luciano Spalletti , in vista del match di domani contro la Fiorentina , è intervenuto ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa. Una delle tante domanda riguardava la Fiorentina e l'importanza del lavoro di Vincenzo Italiano . Ecco la sua riposta:

"La Fiorentina è una grande squadra. Era più una sorpresa quando gli anni scorsi non riusciva ad essere nelle zone nobili della classifica che ora che c'è. La Fiorentina è un grande club, per me non è una sorpresa questa di quest'anno. Ora è allenata molto bene, Italiano ha fatto vedere di saper fare questo lavoro andando a imporsi al primo anno: un conto è allenare lo Spezia e un conto è allenare la Fiorentina"