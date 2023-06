Fiorentina, adesso tocca a Commisso: mercato oculato e investimenti

Devono passare dei giorni, almeno una settimana. Come scrive il Corriere dello sport, bisogna raffreddare il motore. Poi tutti capiranno quanto ha fatto la Fiorentina in questa stagione. Con i suoi errori ma anche e soprattutto con le sue qualità. Nel calcio funziona così. Si giudica sempre l’episodio, mai la sostanza. Perché la sostanza dice che con una linea così alta la Fiorentina ha preso sì il gol di Bowen a Praga, ma è arrivata ottava in campionato rispettando perfettamente il proprio livello tecnico, in finale di Coppa Italia e in finale di Conference League. Ora tocca a lui, a Commisso e alla società. Il punto è chiaro: se proprietà e dirigenti pensano che questa Fiorentina sia adeguatamente attrezzata per ripetere, o perfino migliorare, il rendimento di questa stagione, allora arrivederci e grazie. Si va avanti così, nella speranza di altri miracoli. Se invece, dopo le due finali, si appassionano ancora di più, se intravedono nel lavoro di Italiano e dei suoi giocatori la possibilità di crescere attraverso investimenti, sotto forma di acquisti di livello, allora sì che la Fiorentina può salire ancora. Ci saranno delle cessioni. Se per Amrabat, arrivasse un’offerta di 30-40 milioni perché trattenerlo? Sarà fondamentale prendere al suo posto un centrocampista di maggiore qualità, un regista vero, non solo un ottimo recuperatore di palloni. Ma il giocatore che serve davvero alla Fiorentina è un centravanti da 15 gol, poi un esterno capace di segnare con buona frequenza e un difensore possibilmente non distratto. Italiano per rimanere si aspetta e si merita dei colpi dal mercato degni della Fiorentina