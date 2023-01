Fiorentina, adesso serve l’orgoglio: basta sprechi. Guai a fare come all’andata

La Nazione si sofferma sul match tra Lazio e Fiorentina. La squadra di Italiano viene da un momento complicato e anche con il più grande ottimismo, pensare alla gara di oggi come abbordabile è davvero complicato. Al netto anche dei 4 gol che Sarri ha rifilato al Milan di Pioli. Nonostante ciò, la Fiorentina ah il dovere di provarci perchè i complimenti dell'allenatore biancoceleste sono sembrati sincerie questi ragazzi possono mostrare qualcosa di importante. Pensando all'andata, la Fiorentina tirò ben 25 volte, ma in porta solo 3. Una percentuale di realizzazione troppo bassa per una squadra che lotta per l'Europa. Il 4 a 0 del Franchi dovrà fare da monito ai ragazzi di Italiano, perchè gli sprechi non sono più ammessi.