Fiorentina, adesso non si scherza più: prove generali contro il Galatasaray

Oggi, allo ore 18.00, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nella Untersberg Arena di Grodig, sfiderà il Galatasaray . La prima delle tre amichevoli previste prima dell'avvio del campionato e adesso, non c'è più tempo per scherzare.

Come riportato dal Corriere Fiorentino, Italiano vuole vedere all'opera la sua squadra, con un Galatasaray in condizione fisica migliore. I turchi inizieranno il loro campionato la prossima settimana. Le scelte? Terracciano parte avvantaggiato, con Dodò pronto a fare il suo esordio in viola. Igor e Biraghi sicuri, mentre Milenkovic dovrà scontrarsi con le voci di mercato. Nel centro, staffetta Mandragora-Amrabat. Jovic titolare, con Nico e Sottil. Fuori Ikonè per un fastidio intestinale.